На Черниговской области умер мужчина с коронавирусом, который пытался сбежать из больницы

Это первый летальный случай в регионе.

На Черниговщине умер мужчина с коронавирусом, который накануне пытался сбежать из больницы.

Читайте такжеНа Львовщине зафиксирована первая смерть от коронавирусаОб этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.

Согласно сообщению, в ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался убежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики совместными усилиями вернули пациента до лечебного учреждения.

«С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими людьми не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни», - сказано в сообщении полиции.

Полиция продолжает нести службу по охране мест лечения COVID-19. Также правоохранители контролируют соблюдение установленных карантинных ограничений на территории Черниговской области.

Всего в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом, более 1300 человек находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус. Два населенных пункта - село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка - признаны очагами распространения инфекционного заболевания.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине среди больных коронавирусом больше всего людей в возрасте от 50 до 59 лет.