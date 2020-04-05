На Черниговской области умер мужчина с коронавирусом, который пытался сбежать из больницы
На Черниговщине умер мужчина с коронавирусом, который накануне пытался сбежать из больницы.
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Согласно сообщению, в ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался убежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики совместными усилиями вернули пациента до лечебного учреждения.
«С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими людьми не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни», - сказано в сообщении полиции.
Полиция продолжает нести службу по охране мест лечения COVID-19. Также правоохранители контролируют соблюдение установленных карантинных ограничений на территории Черниговской области.
Всего в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом, более 1300 человек находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус. Два населенных пункта - село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка - признаны очагами распространения инфекционного заболевания.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине среди больных коронавирусом больше всего людей в возрасте от 50 до 59 лет.
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