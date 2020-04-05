В Черновицкой области два ребенка с подозрением на коронавирус – в тяжелом состоянии

Еще три пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Черновицкой областной детской больницы два ребенка с подозрением на коронавирус находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА на странице в Facebook.

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По данным обладминистрации, дети сейчас в реанимационном отделении, их состояние средне тяжелое, оба находятся на кислородной дотации.

Кроме того, в медицинских учреждениях области находятся трое пациентов в критическом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 5 апреля лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.