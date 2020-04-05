На Львовщине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Умер 69-летний мужчина, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во Львовской области зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения Андрея Васько.

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«Вчера на Львовщине скончался первый пациент, у которого была зафиксирована коронавирусная инфекция. Это - 69-летний мужчина», - отметил чиновник.

По его словам, положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром.

«У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У пациента были сопутствующие болезни, в частности сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе», - добавил Васько.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 5 апреля было зафиксировано 1251 случай инфицирования коронавирусом, в том числе во Львовской области – 15. От COVID-19 умерли 32 человека, 25 пациентов выздоровели.