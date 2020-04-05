В Киеве выросло количество зараженных коронавирусом, один больной умер

За сутки в столице добавился 31 новый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом.

За минувшие сутки количество киевлян, которые заболели COVID-19, увеличилась еще на 31 человека. Один случай - летальный.

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Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко сегодня утром в Facebook.

"Вирус наступает. На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин от 19 до 78 лет. Один - 71-летний мужчина – скончался», - написал Кличко.

По его словам, 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 21 человек лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

Кличко отметил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки выезжали недавно заграницу. Другие границ Украины не покидали.

"Это означает, что вирус все больше охватывает Киев. И что все призывы соблюдать ограничения - это не пустые слова и не страшилки! Берегите себя и тех, кто рядом!", - подчеркнул мэр столицы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине подтвержден 1251 случай инфицирования коронавирусом, всего умерли 32 человека.

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