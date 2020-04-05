В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у 12 детей

Вчера были госпитализированы 55 человек после подтверждения коронавирусной болезни.

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 12 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время онлайн-брифинга заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"В Украине за минувшие сутки подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни, из них - 12 детей. Из 156 человек в учреждения здравоохранения были госпитализированы 55 человек. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких не подключен за прошедшие сутки ни один из новых госпитализированных", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в целом на аппарате искусственного дыхания находятся 18 человек, а в целом госпитализированы 624 человека, из них - 30 детей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровел.