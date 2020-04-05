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В оккупированном Крыму зафиксировали два новых случая COVID-19

10:55, 05 апреля 2020
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В Крыму выявили новые случаи коронавируса / Ілюстрація REUTERS

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Как сообщают «Крым.Реалии», об этом на заседании местного оперативного штаба заявил так называемый глава Крыма, коллаборант Сергей Аксенов.

По его словам, речь идет о членах одной семьи, имевших контакт с заболевшим, который прибыл из Московской области. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения.

На сегодня в оккупированном Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них завозные, четыре случая – местные, из двух семейных очагов.

Напомним, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

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