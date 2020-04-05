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В Украине за сутки зафиксировали 156 новых случаев COVID-19

10:22, 05 апреля 2020
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Ситуация с коронавирусом в Украине по состоянию на 5 апреля / УНИАН

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев болезни.

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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах.

▪️Винницкая область — 75 случаев;

▪️Волынская область — 19 случаев;

▪️Днепропетровская область — 14 случаев;

▪️Донецкая область — 8 случаев;

▪️Житомирская область — 11 случаев;

▪️Закарпатская область — 28 случаев;

▪️Запорожская область — 39 случаев;

▪️Ивано-Франковская область — 105 случаев;

▪️Кировоградская область — 37 случаев;

▪️м. Киев — 225 случаев;

▪️Киевская область — 82 случая;

▪️Львовская область — 15 случаев;

▪️Луганская область — 3 случая;

▪️Одесская область — 26 случаев;

▪️Полтавская область — 9 случаев;

▪️Ровенская область — 38 случаев;

▪️Сумская область — 49 случаев;

▪️Тернопольская область — 160 случаев;

▪️Харьковская область — 1 случай;

▪️Херсонская область — 10 случаев;

▪️Хмельницкая область — 10 случаев;

▪️Черновицкая область — 220 случаев;

▪️Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области во время внесения данных);

▪️Черниговская область — 7 случаев.

По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщение о подозрении на COVID-19.

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