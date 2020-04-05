В Украине за сутки зафиксировали 156 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19.

По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев болезни. Читайте такжеВ ВСУ зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом COVID-19 Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах. ▪️Винницкая область — 75 случаев; ▪️Волынская область — 19 случаев; ▪️Днепропетровская область — 14 случаев; ▪️Донецкая область — 8 случаев; ▪️Житомирская область — 11 случаев; ▪️Закарпатская область — 28 случаев; ▪️Запорожская область — 39 случаев; ▪️Ивано-Франковская область — 105 случаев; ▪️Кировоградская область — 37 случаев; ▪️м. Киев — 225 случаев; ▪️Киевская область — 82 случая; ▪️Львовская область — 15 случаев; ▪️Луганская область — 3 случая; ▪️Одесская область — 26 случаев; ▪️Полтавская область — 9 случаев; ▪️Ровенская область — 38 случаев; ▪️Сумская область — 49 случаев; ▪️Тернопольская область — 160 случаев; ▪️Харьковская область — 1 случай; ▪️Херсонская область — 10 случаев; ▪️Хмельницкая область — 10 случаев; ▪️Черновицкая область — 220 случаев; ▪️Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области во время внесения данных); ▪️Черниговская область — 7 случаев. По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщение о подозрении на COVID-19. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

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