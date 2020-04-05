В Украине за сутки зафиксировали 156 новых случаев COVID-19
По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине лабораторно подтвержден 1251 случай COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев болезни.
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Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах.
▪️Винницкая область — 75 случаев;
▪️Волынская область — 19 случаев;
▪️Днепропетровская область — 14 случаев;
▪️Донецкая область — 8 случаев;
▪️Житомирская область — 11 случаев;
▪️Закарпатская область — 28 случаев;
▪️Запорожская область — 39 случаев;
▪️Ивано-Франковская область — 105 случаев;
▪️Кировоградская область — 37 случаев;
▪️м. Киев — 225 случаев;
▪️Киевская область — 82 случая;
▪️Львовская область — 15 случаев;
▪️Луганская область — 3 случая;
▪️Одесская область — 26 случаев;
▪️Полтавская область — 9 случаев;
▪️Ровенская область — 38 случаев;
▪️Сумская область — 49 случаев;
▪️Тернопольская область — 160 случаев;
▪️Харьковская область — 1 случай;
▪️Херсонская область — 10 случаев;
▪️Хмельницкая область — 10 случаев;
▪️Черновицкая область — 220 случаев;
▪️Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области во время внесения данных);
▪️Черниговская область — 7 случаев.
По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщение о подозрении на COVID-19.
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