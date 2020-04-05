Медик объяснил, чего Украине не хватает для прогнозов по коронавирусу

По словам специалиста, сейчас в Украине недостаточно данных относительно коронавируса.

Украинским медикам и властям не хватает данных о заражении и выздоровлении от COVID-19 для прогнозов о том, когда коронавирусная эпидемия в стране пойдет на спад – через неделю, две или месяц.

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Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Недостаточно информации для прогнозов (временной критической точки. – Ред.). Мы просто не видим графика для Украины. Почему так было в Китае? Потому что был некоторый рост с выявлением больных. Когда берут мазки для тестов, то нужны сутки-двое, чтобы обработать их, тогда происходит рост. Затем мощности до определенного уровня росли и делалось больше тестов. Именно в Китае произошел большой скачок потому, что лаборатории не справлялись с количеством вероятных больных и они не могли обработать все анализы. Поэтому врачи решили на основе рентгена и КТ ставить диагноз без тестов ПЦР. И буквально за день несколько десятков тысяч больных засчитали (в списке зараженных коронавирусом. – Ред.)", – рассказывает эксперт.

По его словам, в Италии такого не было и там активно росло количество смертей.

"Но сейчас уже есть сглаживание графика. То есть раньше он рос очень быстро, а сейчас выравнивается, и не так растет количество смертей. Были дни, когда количество смертей удваивалось каждые три дня. Сейчас удвоение происходит минимум за неделю. Когда начнет расти количество тех, кто выздоровел, и ежедневное количество смертей начнет падать по сравнению с предыдущим днем, тогда мы можем делать позитивные выводы", – резюмировал Леонид Бильченко.