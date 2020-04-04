В Хмельницкой области на самоизоляции находятся более 3 тысяч человек

В течение суток за нарушение карантинных мероприятий полиция составила два админпротокола.

В Хмельницкой области на самоизоляции находятся 3230 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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В течение суток за нарушение карантинных мероприятий полиция составила два админпротокола — на жителей города Нетишин и пгт Ярмолинцы, всего 45 протоколов.

Также за сутки обеспечено доставку пищевых продуктов и предметов первой необходимости: одному лицу социальным работником, 33 лицам – волонтерами, 217 лицам – ответственными работниками ОТГ, другим – родственниками и соседями.

Кроме этого, в Хмельницкой области не выявлено новых подтвержденных больных COVID-19. Пока остаются зараженными коронавирусом 10 человек, в том числе два медработника.

По возрастной категории: 1 человек - 18-29 лет; 5 человек - 30-49 лет; 2 человека - 50-65 лет, 2 человека - 65 и более лет.