В ВСУ зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом COVID-19

Этот военнослужащий с конца марта был на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ.

В Вооруженных Силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщается на странице Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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«По состоянию на 17:00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - говорится в сообщении.

В Командовании медицинских сил уточнили, что это уже второй случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона.

«Этот военнослужащий с конца марта был на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфибрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат. В настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он лечится в домашних условиях под присмотром медицинской службы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащих, имевших с ним контакты во время исполнения служебных обязанностей, направили на самоизоляцию. Кроме того, в ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19.