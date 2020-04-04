В Украине зафиксировано 1225 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

По состоянию на 10:00 4 апреля было зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В Украине зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

«По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. В общем 25 человек уже выздоровело — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 4 апреля было зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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