Доктор Комаровский рассказал, что будет делать в случае заражения коронавирусом (видео)

А также ответил, можно ли использовать средства для мытья посуды в качестве дезинфекции.

Самоизоляция, обильное питье и поддержание температуры воздуха в помещении не выше +20 ºС – таким, по словам известного украинского врача Евгения Комаровского, был бы алгоритм его поведения в случае появления симптомов любого вирусного заболевания, включая COVID-19.

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От рези в горле он принимал бы леденцы, а свободное время занимал бы чтением и работой.

"Ничего другого делать не буду. Хлорохин глотать не буду, азитромицин глотать не буду, цинк и противовирусные для лечения ВИЧ-инфекции глотать не буду. Буду литрами пить жидкость и есть фрукты", – сказал Комаровский.

Очередной ролик с советами доктора размещен 4 апреля на его YouTube-канале.

Так же Комаровский ответил на очередную порцию вопросов от людей.

Коронавирус и коклюш. При этих двух болезнях есть общее: сухой изнурительный кашель. Однако, отметил Комаровский, при коклюше он носит приступообразный характер и пациент не чувствует плохо.

Бактерии на бруске мыла и средства для мытья посуды в качестве дезинфекции. После мытья рук бактерии остаются на мыле и быстро погибают. А средство для мытья посуды вполне заменит мыло.

"Более того, это очень эффективно. Особенно если вы куда-то едете и не хотите брать с собой мыло", - сказал Комаровский.

Однако женщинам после таких средств нужно очень активно увлажнять кожу рук.

Можно ли на природу во время карантина?

"Можно, при условии, что не нарушаете законы страны, в которой вы живете", - считает специалист.

Препараты, повышающие иммунитет, считает Комаровский, не стоит принимать вообще.

"Ибо препараты, повышающие иммунитет, - это шарлатанство", - подчеркнул доктор.

Одному из фанатов он даже разрешил носить принт со своим портретом. Но запретил использовать изображение в коммерческих целях.

Виски крепостью более 65 градусов можно использовать в качестве санитайзера для рук. Но оказывает ли эффект на коронавирус при приеме внутрь, Комаровский усомнился.