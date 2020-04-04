Менять каждые четыре часа и не использовать повторно: в Минздраве рассказали, как правильно носить маску
В Министерстве здравоохранения объяснили, как правильно носить защитную маску, чтобы ее использование было наиболее эффективно.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
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Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Она предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.
Как надевать и носить маску:
- Забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обжать носовую пластину.
- Маску нужно менять как только она стала влажной.
- Маску нужно менять каждые четыре часа.
- Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись ― помойте руки с мылом или обработайте антисептиком с содержанием спирта.
- Маску нельзя использовать повторно.
Также в Министерстве отметили, что марлевые маски нельзя носить, потому что они не обеспечивают нужный уровень защиты.
Как снять маску:
Не касаясь наружной поверхности, снять с резинки, свернуть и выбросить в мусорник.
Также в МИНЗДРАВЕ напомнили, в каких случаях нужно использовать перчатки:
- если вы знаете, что будете контактировать с кровью или другими биологическими жидкостями, потенциально инфицированными материалами,
- когда есть непосредственный контакт инфицированными патогенами, передающимися через контакт,
- во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, используют во время ухода за больными.
Перчатки нужно одевать последними из всех средств индивидуальной защиты.
Как снимать перчатки:
- зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;
- держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
- просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, что осталась надягненою, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
Перчатки нельзя обрабатывать дезинфекторами или использовать повторно.
Как сообщал УНИАН, по последним данным Минздрава, в Украине 1096 пациентов с коронавирусом. Всего 28 пациентов умерли и 23 выздоровели.
В мире зафиксировали 1 млн 99 тысяч 960 пациентов с коронавирусом, из них выздоровели — 228 975, а умерли — 59 197 человек. В Италии известно о 119 827 инфицированных.