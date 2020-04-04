Во Львовской области на COVID-19 уже проверили более тысячи жителей

Тестированием 3 апреля удалось охватить 362 лица. Все результаты являются негативными.

Мобильные бригады на территории Львовской области за все время протестовали на COVID-19 1472 лица.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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«В области мобильные бригады, в составе семейного врача и медицинской сестры, продолжают осуществлять экспресс-тестирования граждан, которые вернулись из-за границы. В течение 3 апреля, тестирование осуществлялось во всех районах Львовщины», – говорится в сообщении.

Тестированием вчера удалось охватить 362 лица. Все результаты являются негативными.

На Львовщине по состоянию здоровья лиц, которые отказываются проходить тестирование, постоянный надзор будет вести семейный врач, а работники полиции составляют соответствующий протокол, пояснили в ЛОГА.

Экспресс-тесты будут проводить для тех жителей Львовщины, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также контактировавших с больными коронавирусом. Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах – тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и находятся в зоне риска.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине зарегистрировали 1096 больных коронавирусом.