Глобальная почтово-логистическая группа компаний Meest доставила во Львов вторую партию экспресс-тестов на COVID-19

В следующий понедельник во Львов прибудут еще 50 тысяч экспресс-тестов из Китая от компании Meest.

Сегодня во Львов прибыла вторая партия экспресс-тестов, которые международная группа компаний Meest закупила для борьбы с вирусом COVID-19 в Львове и Львовской области.

Тесты от Meest были сразу же переданы координатору Львовского областного штаба по борьбе с коронавирусом Андрею Матоличу для распределения по больницам Львовской области и главного врача Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи - Олегу Савчуку для передачи в больницы города.

"В следующий понедельник ожидаем прибытие во Львов еще 50-ти тысяч экспресс-тестов из Китая от компании Meest, которые мы передадим в больницы Львова, Львовской области и другие регионы Украины. В ближайшее время будет доставлено профессиональное снаряжение для защиты медицинского персонала, а также специализированное оборудование для медицинских учреждений. Сегодня, как никогда, важно сплотиться и совместными усилиями бороться с вызовами, которые становятся на нашем пути. Это касается каждого, и Meest в том числе. Важно помочь государству в борьбе с опасной болезнью, поддержать медицинскую систему на всех уровнях, чтобы защитить каждого украинца", — заявил президент Meest Ростислав Кисиль.

Ранее Глобальная группа компаний Meest направила 20 миллионов гривен на приобретение материалов и оборудования для предотвращения коронавируса во Львове и Львовской области.

26 марта Meest доставил во Львов из Китая первую партию экспресс-тестов, которые были переданы Львовской городской больнице скорой помощи и их сразу начали использовать для тестирования врачей, работников коммунальных служб, сотрудничающих с гражданами, и водителей городского транспорта.