Еще 4 четыре человека имеют положительные данные экспресс-тестов, но в официальную статистику они не занесены, поскольку не получены заключения по результатам ПЦР-тестирования.

В Полтавской области за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось вдвое - до 8 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, случаи заболевания зарегистрированы в городах Кременчуг - 5 (новый случай: 69-летний мужчина), Верхние Плавни - 2 (28-летняя женщина и 63-летний мужчина), и в райцентре Машевка - 1 (43-летний мужчина).

Синегубов также отметил, что еще 4 работников одного из коммунальных предприятий имеют положительные данные экспресс-тестов, но в официальную статистику они не занесены, поскольку не получены заключения по результатам ПЦР-тестирования.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 154 новые случаи коронавирусной болезни.

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