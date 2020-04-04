25 больных за сутки: в Киеве уже 214 инфицированных COVID-19 – Кличко
По состоянию на 10:00 4 апреля в Киеве зарегистрировано 214 случаев инфицирования COVID-19. За сутки медики подтвердили коронавирус у 25 человек.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Отмечается, что среди инфицированных – пятнадцать женщин в возрасте от 23 до 65 лет и десять мужчин в возрасте от 17 до 68 лет. Инфицированы также двое медиков.
«Десять пациентов госпитализировали в столичные больницы, пятнадцать граждан лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», – уточнил Кличко.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Голосеевский +3
- Дарницкий +1
- Деснянский +2
- Днепровский +4
- Оболонский +3
- Печерский +3
- Подольский +4
- Святошинский +1
- Соломенский +2
- Шевченковский +2
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19.