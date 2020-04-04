25 больных за сутки: в Киеве уже 214 инфицированных COVID-19 – Кличко

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавірусної болезни COVID-19.

По состоянию на 10:00 4 апреля в Киеве зарегистрировано 214 случаев инфицирования COVID-19. За сутки медики подтвердили коронавирус у 25 человек.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Отмечается, что среди инфицированных – пятнадцать женщин в возрасте от 23 до 65 лет и десять мужчин в возрасте от 17 до 68 лет. Инфицированы также двое медиков.

«Десять пациентов госпитализировали в столичные больницы, пятнадцать граждан лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», – уточнил Кличко.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Голосеевский +3

Дарницкий +1

Деснянский +2

Днепровский +4

Оболонский +3

Печерский +3

Подольский +4

Святошинский +1

Соломенский +2

Шевченковский +2

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19.