Вчера медики получили вдвое больше сообщений о подозрении на COVID-19, чем за предыдущие сутки – Ляшко

3 апреля врачам поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Вчера в Украине медики получили вдвое больше сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь, чем за предыдущие сутки.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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«За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь. Это почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки», - сказал он.

По словам Ляшко, за прошедшие сутки осуществлено 9158 выездов бригад экстренной медицинской помощи, в том числе 112 вызовов было именно из-за подозрения COVID-19. По результатам этих 112 вызовов 90 человек были госпитализированы.

Кроме этого, осуществлено 386 выездов мобильных медицинских бригад для забора образцов для исследования биологического материала. По результатам этих выездов отобрано 678 образцов для проведения в дальнейшем ПЦР-диагностики больным и тем, кто был в контакте с больными.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 10.00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 154 новых случая коронавирусной болезни.