Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 апреля

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациенты выздоровели.

В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и других странах мира введен жесткий карантин. 4 апреля во всем мире подтверждено 1 099 389 случаев заражения, 58 901 из которых оказались летальными. Одновременно 226 603 инфицированных выздоровели.

Коронавирус в Украине

В Украине скончался еще один инфицированный коронавирусом, всего больных – 1096.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациенты выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

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В Украине запустили производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса

В Украине будут производить ПЦР-тесты для выявления коронавируса в объеме от 2 до 7 тысяч ежедневно. По словам заместителя председателя ОП Тимошенко, украинские ПЦР-тесты значительно дешевле иностранных и работают "без вопросов", поэтому для системы здравоохранения будут закупать в первую очередь их.

Коронавирус на фронте

На сегодня случаев заболевания вследствие инфицирования коронавирусом среди личного состава Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

В мире количество больных коронавирусом превысила 1 миллион 99 тысяч человек

По состоянию на утро 4 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилась до 1 099 389 человек. На сегодня больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в США.

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