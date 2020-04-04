Во Франции от коронавируса умер украинец

Родственники сообщили, что у умершего не было признаков инфекционного заболевания, в медицинские учреждения не обращался и умер дома.

Во Франции от инфицирования коронавирусом скончался украинец.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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"1 апреля 2020 года Посольство Украины во Франции получило информацию о смерти гражданина Украины. Дипломатическое учреждение установило связь с родственниками умершего и сейчас оказывает необходимую помощь по репатриации тела украинца", - сообщил Погорельцев.

Он отметил, что по результатам аутопсии было установлено, что причиной смерти гражданина была коронавирусная инфекция.

«Родственники сообщили, что у умершего не было признаков инфекционного заболевания, в медицинские учреждения не обращался и умер дома», - добавил дипломат.

Кроме того, вместе с умершим проживали трое гражданин Украины, которых посольство проинформировало о необходимости безотлагательного прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля стало известно, что количество украинцев, которые умерли за границей от коронавируса возросло до 5 человек. Однако в МИД не уточнили, в какой именно стране умер пятый украинец.