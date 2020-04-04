В целом количество больных коронавирусом в регионе возросло до 133 человек.

По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, в Тернопольской области подтвердили 19 новых заражений коронавирусом.

Таким образом в области диагностировали коронавирус у 133 больных, сообщает штаб для борьбы с коронавирусом горсовета Тернополя на странице в Facebook.

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Больше всего инфицированных в Монастырском районе - 94 человека. Там же один человек умер от осложнений.

Также заболели 15 жителей Залещицкого района, 8 - Козовского, 7 - Кременецкого, 4 - Тернополя, 3 - Бучацкого, по 1 жителю Тернопольского и Бережанского районов.

Также один человек умер в Козивском районе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине уже подтверждено 1072 случая заболевания на коронавирус.

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