Возросло количество украинцев, умерших от коронавируса за рубежом - МИД

Сейчас за границей лечится 166 украинцев, из них - 121 в Италии.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за рубежом число умерших украинских граждан в результате поражения коронавирусной инфекцией возросло с 4 до 5 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД по коронавирусу по состоянию на 20:00 3 апреля.

В частности, на сегодняшний день за рубежом умерли 5 украинцев. Однако в МИД не уточнили, в какой стране и пол умершего человека.

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Сейчас в разных странах число украинцев, которые лечатся, возросло до 166. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции на лечении 16 украинских граждан, в Германии, Польше и Доминиканской Республике - по 4, в Австрии - 3, а в Швеции, Швейцарии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Испании, Великобритании и Бельгии - по одному.

Кроме того, количество украинцев, которые выздоровели, возросло до 11 человек: четверо - в Японии, по двое - в Италии и Польше, по одному - в Нигерии, ОАЭ и ФРГ.

При этом, 13 тыс. 817 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе "Защита".

Как сообщал УНИАН, в Украине увеличилось количество больных коронавирусом - сейчас уже подтверждено 1072 случая заболевания.

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