Коронавирус в Украине: количество больных перевалило за тысячу
22:10, 03 апреля 2020Страна
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Минздрав обнародовал новые данные относительно коронавируса в стране.
В Украине уже более тысячи больных коронавирусом / Фото: УНИАН
В Украине увеличилось количество больных коронавирусом - сейчас уже подтверждено 1072 случая заболевания.
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Об этом в Facebook сообщает Минздрав.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего, как отмечается, в Украине зафиксировано 27 смертельных случаев от COVID-19. 22 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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