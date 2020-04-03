Коронавирус в Украине: количество больных перевалило за тысячу

Минздрав обнародовал новые данные относительно коронавируса в стране.

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом - сейчас уже подтверждено 1072 случая заболевания.

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Об этом в Facebook сообщает Минздрав.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая COVID-19", - говорится в сообщении.

Всего, как отмечается, в Украине зафиксировано 27 смертельных случаев от COVID-19. 22 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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