Самая сложная ситуация с коронавирусом в Тернопольской и Черновицкой областях - Зеленский

В эти регионы будут направлены следующие медицинские грузы из Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация с коронавирусом в Тернопольской и Черновицкой областях, поэтому в эти регионы будут направляться следующие медицинские грузы из Китая.

Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на странице президента в Facebook.

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«Следующие грузы из Китая будут прежде всего направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация сложная», - заявил он.

Президент также отреагировал на обращение врачей из города Монастыриска на Тернопольщине. «Были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большое спасибо. По состоянию на сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro», - добавил он.

Зеленский отметил, что медицинские работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым.

«Решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района. С этой целью сегодня в Тернопольскую поехал главный санитарный врач Виктор Ляшко», - отметил президент.

Как известно, медики и жители Монастыриского района Тернопольской области в видеообращении к президенту Украины заявили о критической ситуации с распространением в регионе коронавируса и неудовлетворительном обеспечении местной больницы и медиков средствами защиты и лекарствами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальные, 19 пациентов выздоровели.