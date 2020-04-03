Плаквенил против коронавируса: все, что известно о лекарстве

В Украине препарат уже используют для лечения пациентов с COVID-19.

Препарат Плаквенил называют новым лекарством от коронавирусной инфекции COVID-19. В сети его активно обсуждают, как средство, способное чуть ли не спасти мир от пандемии.

УНИАН собрал все известные факты об этом препарате.

Официальная позиция Минздрава

Читайте такжеЯд под видом антисептика: украинцам продают опасные дезинфекторы (видео)Министр здравоохранения Украины Максим Степанов официально подтвердил, что украинские медики используют лекарственный препарат Плаквенил при лечении коронавирусной болезни.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, средство применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах заболевания.

«Нам передали 3 тысячи упаковок препарата. 2250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве – для быстрого реагирования», – заявил Степанов.

По его словам, Плаквенил – один из нескольких препаратов, содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями по поставкам этого препарата: «На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тысяч пациентов».

Предостережения медиков

В Минздраве подчеркивают, что на данный момент не существует лекарств от COVID-19, и пациентам предоставляется симптоматическое лечение.

«Любое использование этого лекарственного средства в лечении COVID-19 считается использованием вне зарегистрированными показаниям – off-label (то есть при отсутствии такого утвержденного показания, как болезнь, вызванная COVID-19, в инструкции для медицинского применения», – отметили в министерстве.

Препарат не рекомендуется покупать в аптеках без рецепта врача. Самолечение может быть опасным для здоровья людей.

Плаквенил: исследования и практика лечения

В начале марта журнал Clinical Infectious Diseases сообщил о проведенных лабораторных исследованиях с применением Плаквенила против коронавируса. В публикации отмечалось, что они дали хорошие результаты. 70% добровольцев излечились на шестой день.

По информации в СМИ, препарат активно используют для лечения больных коронавирусом во Франции и в США. В Израиле же наоборот – от использования препарата отказываются.

Плаквенил: инструкция по применению

Согласно инструкции, Плаквенил применяют при артрите, красной волчанке, фотодерматите, хроническом кожном васкулите, а также при малярии.

Перед началом и во время терапии пациентам необходимо проводить не реже 1 раза в 6 месяцев офтальмологическое обследование. Также важен постоянный контроль клеточного состава крови, состояния скелетных мышц.

Противопоказаниями для применения препарата называют: гиперчувствительность к препарату, беременность, период лактации, детский возраст.

Среди побочных эффектов выделяют:

миопатия или нейромиопатия, приводящие к усиливающейся миастении и атрофии проксимальных групп мышц;

сенсорные нарушения, снижение сухожильных рефлексов, аномальная нервная проводимость;

головная боль, головокружение, нервозность, психоз, эмоциональная лабильность, судороги;

шум в ушах, тугоухость, фотофобия, нарушение остроты зрения, нарушение аккомодации, отек и помутнение роговицы, скотома; при длительном применении больших доз – ретинопатия (в т.ч. с нарушением пигментации и дефектами полей зрения), атрофия зрительного нерва, кератопатия, дисфункция цилиарной мышцы;

КМП, AV блокада, снижение сократимости миокарда, гипертрофия миокарда; нейтропения, апластическая анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия (у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы);

кожная сыпь (в т.ч. буллезная и генерализованная пустулезная), зуд, нарушение пигментации кожи и слизистых оболочек, обесцвечивание волос, алопеция, фоточувствительность, синдром Стивенса-Джонсона (многомофорная экссудативная эритема), обострение псориаза (в т.ч. с лихорадкой и гиперлейкоцитозом).

Передозировка препаратом особенно опасна у маленьких детей, даже прием 1-2 г препарата может привести к летальному исходу.