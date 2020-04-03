Яд под видом антисептика: украинцам продают опасные дезинфекторы (видео)
Простые дезинфекторы ныне стали одним из самых популярных товаров, их продают на улицах, в киосках и рекламируют блогеры, но в бутылках может быть опасный для человеческого организма яд.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ирина воспользовалась бесплатным антисептиком в одном из супермаркетов столицы. Пока она покупала продукты, на руках расцвела аллергия – покраснения и отеки. «Сейчас оно будто въелось в кожный покров. А эти два дня я даже не могла руки помыть. У меня было ощущение, что это что-то разведенное», - говорит девушка.
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В тот же день в этом супермаркете продезинфицировали руки и Татьяна. Как следствие - получила ожоги и сейчас она лечится.
Администрация магазина свою вину отрицает и убеждает, что антисептик уже заменили. ТСН берется проверить его в лаборатории. До этого образца закупили еще два.
В киоске на Подоле вроде средство для дезинфекции рук стоит 100 гривен. На вид прозрачное вещество в пластиковой бутылке, а к нему бумажка, в которой ни слова о составе жидкости. И еще один антисептик, который рекламирует в соцеальной сети украинский блогер, у которого более полумиллиона подписчиков.
В государственной научно-исследовательской лаборатории после анализа сообщили, что в каждом из них нашли опасную для нашего здоровья дозу - ацеталю с ацетальдегидом. Эти смеси превышают норму в 100 раз. А это значит, что все три антисептики токсичны для человека.
«Они могут вызвать отравление, раздражение, токсические реакции», - говорит ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории Ирина Стрельченко.
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