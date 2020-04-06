Бронхит: что это и как его лечить

Как лечить бронхит, симптомы бронхита, обструктивный или хронический бронхит.

Бронхит - заболевание дыхательной системы, затрагивающее бронхи. Бронхит как у взрослых, так и детей, требует лечения, так как может перерасти в хроническую форму.

По своей форме бронхит может быть острым или хроническим.

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Острый бронхит

Это воспаление нижнего отдела дыхательных путей, к которому относятся трахея, бронхи и бронхиолы. Острый бронхит является одним из лидеров как заболевание-причина обращаемости за медицинской помощью к семейному врачу.

Симптомы острого бронхита

Основным признаком заболевания является надсадный, вначале сухой, затем влажный с выделением мокроты кашель, сопровождающийся болевыми ощущениями в груди.

При воспалении в клетках, расположенных в бронхах, происходит усиление секреции вязкой слизи, которая закупоривает дыхательные пути, что приводит к затруднению дыхания и вызывает другие симптомы болезни. К ним относятся кашель с выделением мокроты, и общие характерные признаки простудных заболеваний в виде недомогания, слабости, головной боли, ломоты в теле, насморка или боли в горле, а также повышенной температуры.

Острый бронхит: лечение

В лечении острого бронхита на фоне ОРВИ применяют противовирусную терапию, целью которой является облегчение симптомов болезни. В случае сухого кашля можно применять лекарства, подавляющие кашлевой рефлекс. Для увеличения объема выделяемой мокроты помогут отхаркивающие средства. Одновременное применение противокашлевых и отхаркивающих препаратов не рекомендуется, так как они взаимоисключают друг друга. Лечение острого бронхита антибиотиками целесообразно только в том случае, если его возбудителями являются бактерии.

Для разжижения мокроты необходимо обильное питьё. Дополнительно можно использовать ингаляции, например, с солевым раствором.

Хронический (обструктивный) бронхит

Согласно рекомендации ВОЗ, бронхит может считаться хроническим, если больной откашливает мокроту на протяжении большинства дней не ме­нее трех месяцев подряд в течение более двух лет подряд. Хронический брон­хит подразделяется на первичный и вторичный.

Первичный ХБ является самостоятельным заболеванием, не свя­занным с какими-то иными бронхолегочными процессами или поражением других органов и систем.

Вторичный ХБ развивается на фоне других заболеваний, как ле­гочных (туберкулез, бронхоэктатическая болезнь, ХП и т. д.), так и внелегочных (уремия, застойная сердечная недостаточность и т. д.).

За счет того, что на этапе амбулаторного звена (и ввиду несвоевременной обращаемости) довольно сложно корректно отслеживать симптоматику патологии, острый бронхит нередко переходит в хронический. Тогда с ним бороться значительно сложнее.

Симптомы хронического бронхита

Основными субъективными проявлениями хронического бронхита является кашель с отделением мокроты, общая слабость, потливость (при обострении заболевания и гнойном характере бронхита). Активность кашля наиболее выражена в утренние часы и невелика ночью. Приступы кашля при хроническом бронхите могут провоцироваться холодным, морозным воздухом; возвращением в холодную погоду с улицы в теплое помещение; табачным дымом; выхлопными газами; наличием в воздухе различных раздражающих веществ и другими факторами.

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В периоде обострения хронического бронхита чувствительность кашлевых рецепторов значительно повышается, что приводит к резкому усилению кашля, он становится надсадным, мучительным, иногда лающим. В течение дня бронхиальная проходимость улучшается и кашель становится менее выраженным и беспокоит реже. В поздней стадии заболевания кашлевой рефлекс может угасать, кашель мало беспокоит больных и дренирование бронхов резко нарушается. Отделение мокроты - важнейший симптом хронического бронхита. Мокрота может быть слизистая, гнойная, слизисто-гнойная, иногда с прожилками крови. В ранних стадиях заболевания мокрота, как правило, слизистая, светлая. По мере прогрессирования хронического бронхита мокрота приобретает слизисто-гнойный или гнойный характер, особенно это заметно в периоде обострения заболевания. Гнойная мокрота более вязкая и отделяется с большим трудом. При обострении хронического бронхита количество мокроты увеличивается, однако в сырую погоду и после употребления алкоголя может уменьшаться. При выраженном гнойном бронхите возможно развитие миокардиодистрофии.

Хронический бронхит: лечение

Лечение ХБ состоит из комплекса мероприятий несколько раз­личных друг от друга в периоде обострения и ремиссии болезни. Выделяется два основных направления в лечении ХБ в период обострения: этиотропное и патогенетическое.

Этиотропное лечение направлено на ликвидацию воспалительного про­цесса в бронхах и включает терапию антибиотиками, сульфаниламидными препаратами, антисептиками, фитонцидами и пр.

Патогенетическое лечение направлено на улучшение легочной венти­ляции, восстановление бронхиальной проходимости, борьбу с легочной гипертензией и правожелудочковой недостаточностью.

Основное в терапии хронического бронхита — восстановление проходимости бронхов, что достигается путем улучшения их дренажа и ликвидации бронхоспазма.

Для улучшения бронхиального дренажа назначают отхаркивающие (горя­чее щелочное питье, отвары трав, мукалтин и др.), муколитические препараты; с успехом используется лечебная бронхо­скопия.

В качестве дополнительной терапии назначают: лекарственные средства, подавляющие кашлевой рефлекс, витамины А и С и группы В, экстракт алоэ, пропо­лис.

Помните! Самолечение может быть опасно. Перед началом любого лечения необходимо проконсультироваться с врачом.