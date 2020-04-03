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Медики Черновицкой области обеспечены костюмами биозащиты на 3%, изоляционными халатами на 2% - StateWatch

18:03, 03 апреля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов с Черновицкой области, острый дефицит костюмов биозащиты, медицинских фартуков, респираторов разных марок и прочего.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.

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Больных области будут госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, Черновицкую областную детскую клиническую больницу и инфекционные отделения центральных районных больниц области.

Медицинских фартуков еще меньше. 570 штук при потребности в 53 418 фартуков, то есть 1,07%.

Также в области смогли подготовить:

  • 47 042 пар нитриловых перчаток при необходимости в 247 872 пар (18,98%).
  • 3 297 респираторов разных марок при потребности 66 806 штук (4,94%).
  • 673 защитных щитков при необходимости в 66 676 штук (1,01%).

В облгосадминистрации отмечают, что аппаратов искусственной вентиляции легких вдоволь. 71 аппарат при рассчитанной потребности в 47 штук.

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