Медики Черновицкой области обеспечены костюмами биозащиты на 3%, изоляционными халатами на 2% - StateWatch

На время карантина опорные медицинские учреждения Черновицкой области обеспечили 996 изоляционными халатами при потребности в 45 072 штук, то есть 2,21% от общей необходимости. Также больницы обеспечены 2556 костюмами биозащиты при необходимости в 65232 (3,92%).

У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов с Черновицкой области, острый дефицит костюмов биозащиты, медицинских фартуков, респираторов разных марок и прочего. Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации. Читайте такжеВ Черновцах скончался еще один больной коронавирусом - ОГА Больных области будут госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, Черновицкую областную детскую клиническую больницу и инфекционные отделения центральных районных больниц области. Медицинских фартуков еще меньше. 570 штук при потребности в 53 418 фартуков, то есть 1,07%. Также в области смогли подготовить: 47 042 пар нитриловых перчаток при необходимости в 247 872 пар (18,98%).

3 297 респираторов разных марок при потребности 66 806 штук (4,94%).

673 защитных щитков при необходимости в 66 676 штук (1,01%). В облгосадминистрации отмечают, что аппаратов искусственной вентиляции легких вдоволь. 71 аппарат при рассчитанной потребности в 47 штук. Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter