Медики Черновицкой области обеспечены костюмами биозащиты на 3%, изоляционными халатами на 2% - StateWatch
У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов с Черновицкой области, острый дефицит костюмов биозащиты, медицинских фартуков, респираторов разных марок и прочего.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.
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Больных области будут госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, Черновицкую областную детскую клиническую больницу и инфекционные отделения центральных районных больниц области.
Медицинских фартуков еще меньше. 570 штук при потребности в 53 418 фартуков, то есть 1,07%.
Также в области смогли подготовить:
- 47 042 пар нитриловых перчаток при необходимости в 247 872 пар (18,98%).
- 3 297 респираторов разных марок при потребности 66 806 штук (4,94%).
- 673 защитных щитков при необходимости в 66 676 штук (1,01%).
В облгосадминистрации отмечают, что аппаратов искусственной вентиляции легких вдоволь. 71 аппарат при рассчитанной потребности в 47 штук.
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