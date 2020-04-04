Льняное масло: чем полезно и как его употреблять
Льняное масло в последне время стало чаще появляться на полках супермаркетах. И не зря. Ведь это настоящее жидкое золото - вкусное, а главное, невероятно полезное.
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Это масло свободно можно применять в кулинарии, заменив им привычное подсолнечное. Тем более, что впереди лето - пора свежих салатов. А льняное масло является прекрасной заправкой для них. Давайте разберемся, в чем же его польза.
Итак, для начала вкус. Вкус льняного масла достаточно специфический - оно слегка напоминает рыбий жир и имеет приятную легкую горчинку. Однако, свежее масло не должно оставлять горечи во рту, а наоборот, имеет некую сладковатость.
Масло льняного семени можно употреблять как в чистом виде, так и в смеси с другими растительными маслами. Его можно смешивать с медом, фруктами, сиропом.
Польза льняного масла
- Снижает уровень холестерина в крови
- Предотвращает сердечные заболевания, нормализует артериальное давление
- Снимает воспаления кожи, лечит псориаз и экзему
- Устраняет запоры и геморрой
- Выводит камни из почек
- Эффективно при лечении ожогов
- Делает ногти и волосы здоровыми и крепкими
- Устраняет нервные перенапряжения и предотвращает депрессии
- Устраняет симптомы менопаузы, менструальные боли
- Снижает риск заболевания раком
Регулярное употребление льняного масла:
- способствует профилактике сердечнососудистых заболеваний;
- снижает артериальное давление;
- уменьшает риск развития рака молочной железы и прямой кишки;
- препятствует диабетической невропатии при сахарном диабете;
- облегчает протекание предменструального синдрома и предменопаузы;
- улучшает состояние кожи и волос;
- благотворно влияет на нервную систему;
- помогает работе почек при отеках;
- улучшает зрение;
- способствует ослаблению и лечению астмы.
Вред льняного масла
Специалисты предупреждают: нельзя применять льняное масло бесконтрольно – они противопоказано при некоторых заболеваниях и нарушении гормонального фона.
Прием антикоагулянтов. Этот вид препаратов назначают для профилактики тромбозов. Масло из льняного семени обладает схожим эффектом – в сочетании друг с другом могут спровоцировать кровотечение.
Нарушение гормонального фона. В составе льняного масла есть фитоэстрогены – гормоноподобные вещества со схожим действием. С одной стороны, они облегчают симптоматику во время менопаузы, стабилизируя уровень прогестерона. С другой оно может стать причиной роста грудных желез у мужчин. Не стоит принимать масло без назначения врача! Особенно во время беременности и кормления грудью.
Аллергия. Гиперчувствительность к компонентам масла – достаточно редкое, но очень неприятное явление, сопровождающееся зудом, покраснением кожных покровов, слезоточивостью и другими характерными симптомами. Появление хотя бы одного из них – повод немедленно проконсультироваться со специалистом.
Хронические заболевания ЖКТ. Компоненты масла могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Особенно при неверно выбранной дозировке – не игнорируйте этот факт.
Льняное масло: кому противопоказано
- Людям с заболеваниями желчевыводящих путей
- Людям, принимающим антибиотики, антидепрессанты
- Людям с заболеваниями половых органов
- Беременным и кормящим женщинам
- Детям до трех лет
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Льняное масло: как принимать
Принимать внутрь льняное масло желательно с утра, натощак, за 15–20 минут до завтрака. Масло льна нельзя подвергать термической обработке, так как от холодного продукта пользы будет намного больше, чем после нагрева.
Можно как пить льняное масло в чистом и разбавленном виде, так и добавлять его во всевозможные блюда: салаты, мясо или рыбу, гарниры, соусы. Главное – соблюдать меру. Не рекомендуется принимать внутрь более двух столовых ложек льняного масла в день. Начинать прием продукта лучше с 2–3 чайных ложек, постепенно увеличивая дозировку.
Увидеть пользу от масла льна можно не сразу: как и большинство природных средств, масло из семян льна действует по накопительной системе. Результат от применения продукта будет виден, когда в организме накопится достаточное количество определенных полезных веществ.
В среднем курс приема льняного масла составляет 2–3 месяца. Затем требуется двухнедельный перерыв, после которого можно продолжить употреблять продукт.
Льняное масло для похудения
Первый способ. Утром натощак 1 ч.л. масла, можно запить стаканом теплой воды. Завтракать через 30 минут.
Второй способ. На ночь 1 ч.л. масла. Также можно запить стаканом теплой воды.
Третий способ. Принимать масло перед едой. Здесь важно кушать в одно и то же время. За полчаса перед каждым основным приемом пищи (завтрак, обед, ужин) выпиваете чайную ложку масла.
Четвертый способ.
Первая неделя: по чайной ложке масла натощак и перед сном.
Вторая неделя: по столовой ложке масла натощак и перед сном.
Третья неделя: столовую ложку масла натощак, столовую ложку после ужина и столько же перед сном.
Четвертая неделя: повторите схему первой недели.
Льняное масло в косметологии
Сухая кожа. Рецепт маски: 2 ст. л. продукта, 1 ст. л. густой сметаны и 20 г измельченного огурца. Все компоненты перемешиваются до однородной массы и наносятся на лицо на 15–20 минут, после чего смываются теплой водой. Такая маска способна тонизировать, хорошо питать и глубоко увлажнять кожу.
Жирная кожа. Льняное масло может быть компонентом маски, позволяющей снимать жирный блеск, очищать забитые поры, уменьшать интенсивность работы сальных желез. Рецепт в данном случае будет следующим: 1 ст. л. масла, 1 ст. л. муки, 1 ч. л. лимонного сока и 3 ст. л. нежирного кефира. Маску на лице рекомендуется держать не менее 15–20 минут, а смывать ее нужно теплой водой.
Сухие, ломкие и секущиеся волосы. Льняное масло слегка подогревают на водяной бане, а затем тщательно наносят на кожу головы и по всей длине волос. Чтобы сохранить тепловой эффект, лучше надеть специальную шапочку. Если такой нет, можно использовать пищевую пленку: она дает схожий результат. Масло на волосах нужно держать 6–8 часов, после смыть шампунем.