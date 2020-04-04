Льняное масло: чем полезно и как его употреблять

Льняное масло - прекрасная альтернатива подсолнечному. Его можно применять не только в кулинарии, но и в косметологии.

Льняное масло в последне время стало чаще появляться на полках супермаркетах. И не зря. Ведь это настоящее жидкое золото - вкусное, а главное, невероятно полезное.

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Это масло свободно можно применять в кулинарии, заменив им привычное подсолнечное. Тем более, что впереди лето - пора свежих салатов. А льняное масло является прекрасной заправкой для них. Давайте разберемся, в чем же его польза.

Итак, для начала вкус. Вкус льняного масла достаточно специфический - оно слегка напоминает рыбий жир и имеет приятную легкую горчинку. Однако, свежее масло не должно оставлять горечи во рту, а наоборот, имеет некую сладковатость.

Масло льняного семени можно употреблять как в чистом виде, так и в смеси с другими растительными маслами. Его можно смешивать с медом, фруктами, сиропом.

Польза льняного масла

Снижает уровень холестерина в крови

Предотвращает сердечные заболевания, нормализует артериальное давление

Снимает воспаления кожи, лечит псориаз и экзему

Устраняет запоры и геморрой

Выводит камни из почек

Эффективно при лечении ожогов

Делает ногти и волосы здоровыми и крепкими

Устраняет нервные перенапряжения и предотвращает депрессии

Устраняет симптомы менопаузы, менструальные боли

Снижает риск заболевания раком

Регулярное употребление льняного масла:

- способствует профилактике сердечнососудистых заболеваний;

- снижает артериальное давление;

- уменьшает риск развития рака молочной железы и прямой кишки;

- препятствует диабетической невропатии при сахарном диабете;

- облегчает протекание предменструального синдрома и предменопаузы;

- улучшает состояние кожи и волос;

- благотворно влияет на нервную систему;

- помогает работе почек при отеках;

- улучшает зрение;

- способствует ослаблению и лечению астмы.

Вред льняного масла

Специалисты предупреждают: нельзя применять льняное масло бесконтрольно – они противопоказано при некоторых заболеваниях и нарушении гормонального фона.

Прием антикоагулянтов. Этот вид препаратов назначают для профилактики тромбозов. Масло из льняного семени обладает схожим эффектом – в сочетании друг с другом могут спровоцировать кровотечение.

Нарушение гормонального фона. В составе льняного масла есть фитоэстрогены – гормоноподобные вещества со схожим действием. С одной стороны, они облегчают симптоматику во время менопаузы, стабилизируя уровень прогестерона. С другой оно может стать причиной роста грудных желез у мужчин. Не стоит принимать масло без назначения врача! Особенно во время беременности и кормления грудью.

Аллергия. Гиперчувствительность к компонентам масла – достаточно редкое, но очень неприятное явление, сопровождающееся зудом, покраснением кожных покровов, слезоточивостью и другими характерными симптомами. Появление хотя бы одного из них – повод немедленно проконсультироваться со специалистом.

Хронические заболевания ЖКТ. Компоненты масла могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Особенно при неверно выбранной дозировке – не игнорируйте этот факт.

Льняное масло: кому противопоказано

Людям с заболеваниями желчевыводящих путей

Людям, принимающим антибиотики, антидепрессанты

Людям с заболеваниями половых органов

Беременным и кормящим женщинам

Детям до трех лет

Льняное масло: как принимать

Принимать внутрь льняное масло желательно с утра, натощак, за 15–20 минут до завтрака. Масло льна нельзя подвергать термической обработке, так как от холодного продукта пользы будет намного больше, чем после нагрева.

Можно как пить льняное масло в чистом и разбавленном виде, так и добавлять его во всевозможные блюда: салаты, мясо или рыбу, гарниры, соусы. Главное – соблюдать меру. Не рекомендуется принимать внутрь более двух столовых ложек льняного масла в день. Начинать прием продукта лучше с 2–3 чайных ложек, постепенно увеличивая дозировку.

Увидеть пользу от масла льна можно не сразу: как и большинство природных средств, масло из семян льна действует по накопительной системе. Результат от применения продукта будет виден, когда в организме накопится достаточное количество определенных полезных веществ.

В среднем курс приема льняного масла составляет 2–3 месяца. Затем требуется двухнедельный перерыв, после которого можно продолжить употреблять продукт.

Льняное масло для похудения

Первый способ. Утром натощак 1 ч.л. масла, можно запить стаканом теплой воды. Завтракать через 30 минут.

Второй способ. На ночь 1 ч.л. масла. Также можно запить стаканом теплой воды.

Третий способ. Принимать масло перед едой. Здесь важно кушать в одно и то же время. За полчаса перед каждым основным приемом пищи (завтрак, обед, ужин) выпиваете чайную ложку масла.

Четвертый способ.

Первая неделя: по чайной ложке масла натощак и перед сном.

Вторая неделя: по столовой ложке масла натощак и перед сном.

Третья неделя: столовую ложку масла натощак, столовую ложку после ужина и столько же перед сном.

Четвертая неделя: повторите схему первой недели.

Льняное масло в косметологии

Сухая кожа. Рецепт маски: 2 ст. л. продукта, 1 ст. л. густой сметаны и 20 г измельченного огурца. Все компоненты перемешиваются до однородной массы и наносятся на лицо на 15–20 минут, после чего смываются теплой водой. Такая маска способна тонизировать, хорошо питать и глубоко увлажнять кожу.

Жирная кожа. Льняное масло может быть компонентом маски, позволяющей снимать жирный блеск, очищать забитые поры, уменьшать интенсивность работы сальных желез. Рецепт в данном случае будет следующим: 1 ст. л. масла, 1 ст. л. муки, 1 ч. л. лимонного сока и 3 ст. л. нежирного кефира. Маску на лице рекомендуется держать не менее 15–20 минут, а смывать ее нужно теплой водой.

Сухие, ломкие и секущиеся волосы. Льняное масло слегка подогревают на водяной бане, а затем тщательно наносят на кожу головы и по всей длине волос. Чтобы сохранить тепловой эффект, лучше надеть специальную шапочку. Если такой нет, можно использовать пищевую пленку: она дает схожий результат. Масло на волосах нужно держать 6–8 часов, после смыть шампунем.