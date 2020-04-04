Сахарный диабет: симптомы, диагностика и методы лечения

Здесь вы почерпнете для себя информацию о том, как узнать, что у вас может быть диабет, и как по всему миру борются с этим заболеванием.

Сахарный диабет – это заболевание, при котором возникает хронический повышенный уровень глюкозы в крови из-за недостатка инсулина. Последствия заболевания могут привести к нарушению обмена веществ, разрушению сосудов, нервной системы, а также других органов.

Типы сахарного диабета

Читайте такжеСтевия: вред, польза стевии и других сахарозаменителейСахарный диабет 1 типа или инсулиновый (чаще всего наблюдается у детей и в молодом возрасте; при этом типе человек зависим от инсулина и вынужден регулярно вводить его, иначе может погибнуть);

сахарный диабет 2 типа или инсулиннезависимый (встречается у мужчин и у женщин в возрасте от 40 лет, страдающих от избыточного веса);

симптоматический сахарный диабет или вторичный (возникает как следствие определенного заболевания, встречается довольно редко);

гестационный сахарный диабет (состояние, встречающееся у беременных женщин из-за повышенного уровня сахара в крови, часто исчезает после родов);

скрытый сахарный диабет или латентный (заболевание, протекающее без проявления характерных симптомов. Данная форма опасна тем, что при несвоевременной диагностике может перейти в сахарный диабет 2 типа).

Отдельно выделяют сахарный диабет, который возникает на фоне скудного и нерационального питания.

Симптомы сахарного диабета

Основные симптомы сахарного диабета 1-го типа

сухость во рту и горле, сильная жажда, полиурия (увеличение количества выделяемой мочи);

повышение аппетита, сопровождающееся снижением веса;

кожный зуд вместе с повышенной восприимчивостью организма к кожным и другим инфекциям (фурункулез, грибок ногтей и кожи, туберкулез, пневмония);

снижение полового влечения и потенции;

снижение остроты зрения;

нарастающие явления поражения слизистой рта и тканей зуба (кариес, гингивит, стоматит, пародонтоз и т.д.);

слабость.

Основные симптомы сахарного диабета 2-го типа

Этот тип заболевания характеризуется довольно длительным периодом бессимптомного течения болезни.

Первые признаки сахарного диабета 2-го типа проявляются постепенно. Больного беспокоят те же симптомы, что и при СД-1, но менее выражены:

сухость во рту,

жажда,

кожный зуд,

боли в ногах,

инфекции кожи и слизистых.

Также, нередко отмечается артериальная гипертензия, нарушения зрения, различные нейропатии и эректильная дисфункция.

Основные симптомы гестационного диабета

Этот тип заболевания не имеет каких-либо специфических проявлений, которые позволили бы заподозрить его наличие без лабораторной диагностики.

По мере развития сахарного диабета возникают осложнения, влияющие практически на все органы и системы. От заболевания страдает состояние кожи, почек, сосудов, нервной системы. Больного мучают хронические боли в мышцах. При тяжелых формах сахарного может наблюдаться потеря сознания, отказ работы некоторых органов, кома.

Диагностика сахарного диабета

Чтобы диагностировать заболевание в медицинской практике используется несколько методов.

Для начала необходимо сдать анализ крови на содержание глюкозы,

Также применяется метод пробы на толерантность к глюкозе. Пациент принимает натощак глюкозу, растворенную в воде, затем определяют уровень глюкозы в крови.

Кроме того, используют исследование мочи на глюкозу и содержание кетоновых тел. Если обнаружены кетоновые тела, значит, пациент болен.

Еще определяется гликозилированный гемоглобин: при повышенном уровне данного вещества диагноз сахарного диабета подтверждается.

Другим методом диагностики сахарного диабета является определение уровня инсулина и С-пептида в крови.

Лечение сахарного диабета

К сожалению, определение наиболее эффективных методов лечения диабета до сих пор остается нерешенной задачей, ведь это заболевание дает последствия на жизненно важные органы.

Читайте такжеПочему немеют руки: названы причиныСахарный диабет 2 типа возможно минимизировать при поддержании здоровой диеты. Правильно питаясь и придерживаясь активного образа жизни, человек способен излечиться.

Однако, сложные формы диабета 2-го типа и сахарный диабет 1-го типа, согласно проведенным исследованиям, полностью вылечить невозможно.

Пациентам необходимы постоянный прием назначенных препаратов и консультации врачей. На данный момент разработаны специальные лекарства и устройства, позволяющие контролировать уровень глюкозы в крови.

При диабете 1-го типа нужно постоянно вводить инсулин в кровь, так как может возникнуть кома и человек погибнет.