На Днепропетровщине обнаружили еще двух больных коронавирусом
16:48, 03 апреля 2020Страна
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Новые случаи заболевания были зафиксированы в Днепре и Кривом Роге.
REUTERS
В Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом.
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Об этом сообщает Днепропетровский областной совет в Telegram-канале.
"По состоянию на 3 апреля на настоящее время 2 новых положительных результата (город Кривой Рог, город Днепр), 17 отрицательных результатов", - говорится в сообщении.
Таким образом, как уточнили в облсовете, общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в области - 14.
По данным лабораторных исследований, проведенных ГУ "Днепропетровский ОЛЦ Минздрава Украины", всего зарегистрировано 107 подозрений на инфицирование коронавирусом.
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