На Днепропетровщине обнаружили еще двух больных коронавирусом

Новые случаи заболевания были зафиксированы в Днепре и Кривом Роге.

В Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали 942 случая заболевания COVID-19 (видео)

Об этом сообщает Днепропетровский областной совет в Telegram-канале.

"По состоянию на 3 апреля на настоящее время 2 новых положительных результата (город Кривой Рог, город Днепр), 17 отрицательных результатов", - говорится в сообщении.

Таким образом, как уточнили в облсовете, общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в области - 14.

По данным лабораторных исследований, проведенных ГУ "Днепропетровский ОЛЦ Минздрава Украины", всего зарегистрировано 107 подозрений на инфицирование коронавирусом.

Читайте также: