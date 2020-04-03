Главный санитарный врач прибыл в эпицентр коронавируса в Украине (фото)

Как сообщалось, Ляшко сегодня посетит Тернопольскую область, чтобы пообщаться с медиками.

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко прибыл с рабочим визитом в Тернопольскую область, которая стала одним из эпицентров распространения коронавируса в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что анонсировал эту поездку на брифинге Минздрава утром 3 апреля.

Ляшко отметил, что в рамках визита он с коллегами первым делом проверит работу областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

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Кроме этого, запланировано посещение медицинского заведения, которое определено как госпитальная база для принятия и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также главный санитарный врач Украины должен встретиться и пообщаться с медицинскими работниками.

"Мне важно мнение и оценка ситуации тех, кто на передовой борется с COVID-19", – подчеркнул Ляшко.

Отметим, что его поездка на Тернопольщину была обусловлена в частности вспышкой эпидемии коронавируса в городе Монастыриск – там на COVID-19 заболели восемь врачей, 13 медсестер и восемь младших медсестер.

Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что 8 медиков Монастырисской центральной больницы написали заявления на увольнение, но на следующий день передумали и вышли на работу.

«Информация была не подтверждена. Медики при выявлении первого случая написали заявления, на следующий день они все вышли на работу, отозвали свои заявления», - сказал Ляшко.

Он сообщил: «Чтобы более подробно пообщаться с медицинскими работниками, я сегодня отбываю в Тернопольскую область, чтобы посмотреть на месте, как идет подготовка, какие проблемные вопросы существуют. И чтобы пообщаться не только с официальными отчетами от руководства области, от штабов, но и пообщаться непосредственно с медицинскими работниками, увидеть проблемы на местах и сверить, соответствуют ли они тем документам, которые подаются на национальный уровень».

Как сообщал УНИАН, из-за вспышки коронавірусної инфекции в Монастырском районе Тернопольской области возникла острая потребность в восстановлении работы районных санэпидстанций, также необходимые средства защиты для медиков и лабораторные пробирки.

Всего с начала эпидемии коронавирус на Тернопольщине умерло уже двое человек: 68-летний житель Монастырисского района и 57-летняя жительница Козовой.

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