Из киевских больниц из-за карантина выписывают неизлечимо больных пациентов домой - СМИ
Тяжелобольных пациентов выписывают из паллиативных отделений киевских больниц домой из-за карантина — речь идет о людях из группы высокого риска, которые находятся на последнем этапе жизни.
Об этом сообщает «Следствие.Инфо» со ссылкой на собственные источники.
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Многие из этих пациентов страдают от сильной боли, нуждаются в регулярных инъекциях морфина, сопровождении врачами и поддержки дыхания.
Кроме того, вопреки приказу Министерства здравоохранения о запрете паллиативным отделением отказывать в госпитализации таким пациентам, фактически больницы не принимают новых больных, ссылаясь на карантин.
В частности, в Александровской и Киевской городской больнице №18, несмотря на плановую мощность по 10 пациентов и фактическую очередь на госпитализацию, сейчас остались по три пациента в каждом отделении.
Журналисты позвонили в несколько паллиативных отделений столицы, где сообщили, что во время карантина пациентов не берут, а альтернатив помощи не предложили.
Информацию о выписке пациентов из паллиативных отделений «Следствию.Инфо», в частности, подтвердила директор благотворительного фонда «Свои» Леся Литвинова. По ее словам, фонд помогает части тяжелобольных пациентов дома, а с карантином их стало еще больше.
По последним данным, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 уже диагностировали у 942 человек. То есть за сутки было зафиксировано 138 новых случаев. Среди инфицированных 23 человека умерли, а 19 пациентов выздоровели.
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