Из киевских больниц из-за карантина выписывают неизлечимо больных пациентов домой - СМИ

Кроме того, вопреки приказу Министерства здравоохранения о запрете паллиативным отделениям отказывать в госпитализации таким пациентам, фактически в больнице не принимают новых больных, ссылаясь на карантин.

Тяжелобольных пациентов выписывают из паллиативных отделений киевских больниц домой из-за карантина — речь идет о людях из группы высокого риска, которые находятся на последнем этапе жизни.

Об этом сообщает «Следствие.Инфо» со ссылкой на собственные источники.

Читайте такжеОпорная больница в Одессе оказалась неготовой к лечению больных коронавирусом (видео)

Многие из этих пациентов страдают от сильной боли, нуждаются в регулярных инъекциях морфина, сопровождении врачами и поддержки дыхания.

Кроме того, вопреки приказу Министерства здравоохранения о запрете паллиативным отделением отказывать в госпитализации таким пациентам, фактически больницы не принимают новых больных, ссылаясь на карантин.

В частности, в Александровской и Киевской городской больнице №18, несмотря на плановую мощность по 10 пациентов и фактическую очередь на госпитализацию, сейчас остались по три пациента в каждом отделении.

Журналисты позвонили в несколько паллиативных отделений столицы, где сообщили, что во время карантина пациентов не берут, а альтернатив помощи не предложили.

Информацию о выписке пациентов из паллиативных отделений «Следствию.Инфо», в частности, подтвердила директор благотворительного фонда «Свои» Леся Литвинова. По ее словам, фонд помогает части тяжелобольных пациентов дома, а с карантином их стало еще больше.

По последним данным, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 уже диагностировали у 942 человек. То есть за сутки было зафиксировано 138 новых случаев. Среди инфицированных 23 человека умерли, а 19 пациентов выздоровели.

Читайте также: