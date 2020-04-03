У двух врачей из Львова диагностировали коронавирус

Медики находятся в инфекционной больнице. Проводится опрос лиц, с которыми они контактировали.

У двух врачей из Львова ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, данные о положительных ПЦР-тестах двух врачей получены сегодня.

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«У двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас эти медики изолированы, проводится опрос лиц, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц забирают биоматериал для проведения ПЦР-тестирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из медиков - 47-летний врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи. Он находился дома на самоизоляции, после ухудшения самочувствия обратился к семейному врачу. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией.

Второй медик - 54-летний врач из 5-й городской поликлиники. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также выявили коронавирус. Сейчас больной находится в инфекционной больнице.

По данным горсовета, во Львовской области в общей сложности зафиксировано 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, двое - уже выздоровели.

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