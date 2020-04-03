В Минздраве анонсировали обновление оборудования для диагностики коронавируса в некоторых регионах

В ближайшее время ожидается поступление 12 амплификаторов для ПЦР-диагностики.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал обновление оборудования для диагностики коронавируса в некоторых регионам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, что якобы в некоторые области был завезен расходный материал для тестов на коронавирус, но лаборатории там не работают.

Читайте такжеМинздрав планирует привлекать частные лаборатории к борьбе с коронавирусом

"Мы могли заранее поставить расходный материал и ПЦР-тесты, поскольку сегодня-завтра к нам приезжают еще дополнительно 12 амплификаторов для проведения ПЦР-диагностики. И они будут поставлены в те области, где или устаревшее материально-техническое оборудование, либо оборудование, которое не использует имеющиеся ПЦР-тесты. Поэтому расширение диагностики будет уже в конце этой недели - на следующей неделе. И амплификаторы будут все интегрированы, смонтированы и будут работать в интересах украинцев", - заверил Ляшко.

Читайте также: