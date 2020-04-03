Названы необычные симптомы коронавируса COVID-19

К проявлениям коронавируса обычно относятся: кашель, повышенная температура тела, утрудненное дыхание, боль в легких, реже насморк, мышечные боли, озноб.

Коронавирус уверенно шагает по планете — по состоянию на 3 апреля количество инфицированных перевалило за миллион. Среди известных симптомов COVID-19 - кашель, утрудненное дыхание, лихорадка.

Эти проявления считаются типичными для коронавируса. Однако с ростом случаев заболеваемости обнаруживаются и другие симптомы, пишет НВ.

Симптом № 1: Красные глаза

Американским врачам удалось проследить интересную особенность. У некоторых пациентов с подтвержденным коронавирусом наблюдалось покраснение склеры и конъюнктивит. По мнению Американской ассоциации офтальмологов (ААО), это происходит из-за контакта вирусного аэрозоля с глазами. Известно, что коронавирус может попасть в организм человека через слизистую оболочку, поэтому наряду с ношением маски, частым мытьем рук и использованием антисептика специалисты рекомендуют надевать очки тем, кто находится в группе риска.

В ААС отмечают, что этот симптом наблюдается только у 1−3% больных COVID-19. Однако на него стоит обратить внимание, если у человека имеется хотя бы одно из респираторных проявлений коронавируса.

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Симптом № 2: Головокружение

Несмотря на то, что головокружение не считается основным признаком коронавируса, упоминания о нем все же есть. Например, в случае с 73-летней жительницей Таиланда. Также, ранее пациент из Житомира, заболевший COVID-19, рассказал, что испытывал головокружение в начале болезни.

Головокружение сопровождает многие вирусные болезни: грипп, ОРЗ, менингит, острый герпес и другие. Но в период пандемии это явление может наблюдаться и у здоровых людей, поскольку имеет в числе прочих и психологические причины: например, стресс из-за потока негативной информации, тревога за близких, недосып, отсутствие физической активности.

Симптом № 3: Расстройство пищеварения и диарея

Ранее среди пациентов с тяжелой формой COVID-19 уже фиксировались случаи диареи, тошноты и рвоты. Однако последние исследования, результаты которых опубликованы в Американском журнале гастроэнтерологии, говорят о частых расстройствах пищеварительного тракта у больных в легкой форме. Из 200 пациентов клиники Юнион Хоспитал в Ухане почти половина жаловалась на этот симптом. А у 20% он был первым проявлением болезни.

По мнению ученых, это открытие позволит расширить диагностику, выявив заболевание у людей, не имеющих основных симптомов COVID-19.

Что делать, если вы обнаружили у себя тревожные симптомы коронавируса?

К проявлениям коронавируса относятся: кашель, повышенная температура тела, утрудненное дыхание, боль в легких, реже насморк, мышечные боли, озноб.

Заметив у себя один или несколько из основных симптомов, свяжитесь с семейным врачом и оставайтесь на полной самоизоляции до выздоровления плюс восемь дней. Контакты с членами семьи тоже стоит ограничить. В случае резкого ухудшения обращайтесь в скорую помощь.

Напомним, коронавирус COVID-19 размножается в организме человека не только в легких. Как выяснили немецкие и британские ученые, очагом распространения инфекции являются также верхние дыхательные пути и кишечник.

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