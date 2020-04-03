Во Львовской области запустили сайт с перечнем нужд больниц для борьбы с Covid-19

Штаб по противодействию коронавирусу Львовской области запустил сайт Stop Covid-19, на котором можно просмотреть информацию о первоочередных потребностях больниц, которые непосредственно борются с пандемией.

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Также на портале есть перечень благотворителей, которые уже приобщились, и реквизиты для тех, кто планирует оказать помощь медучреждениям.

В частности, как указано на сайте, сейчас в области есть наибольшая потребность в средствах защиты для врачей. Это костюмы, маски, очки, респираторы, рукавицы. Также в перечне – средства дезинфекции и лекарства.

По состоянию на 2 апреля собрано 395 тыс. грн помощи. Предпринимателей, депутатов, благотворителей призывают присоединиться к закупке средств индивидуальной защиты и медоборудования, в которых на Львовщине есть потребность.

Во Львове 3 апреля официально зафиксировано 13 случаев заболевания на коронавирусную инфекцию. Из них двое пациентов уже выздоровели.