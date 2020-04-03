В Украине за сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 79 человек, из них 5 детей - Ляшко

В настоящее время искусственная вентиляция легких проводится 16 лицам из 477, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что в учреждения здравоохранения госпитализировано 79 человек, из них 5 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"На сегодня в Украине зарегистрировано 138 новых случаев коронавирусной болезни. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 79 человек, из них 5 детей. Госпитализированы - это только сегодня и только из тех новых случаев 138, которые выявлены. Всего в Украине зарегистрировано 942 лица", - отметил Ляшко.

Из 942 человек, отметил Ляшко, в учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек, из них 25 детей.

Читайте такжеЗа сутки "скорая" осуществила выезды на 22 вызовы относительно коронавирус – МИНЗДРАВ

"В настоящее время искусственная вентиляция легких из всех 477 человек, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, проводится 16 лицам. Это считаются лица с тяжелым течением коронавирусной болезни", - отметил представитель министерства.

Он также напомнил, что 19 человек полностью выздоровели от коронавируса. Также есть 23 летальных случая, из которых 3 - за прошедшие сутки.

Читайте также: