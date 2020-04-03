За сутки "скорая" осуществила выезды на 22 вызова по коронавирусу – Минздрав

По результатам выездов 20 человек были госпитализированы.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что в течение суток экстренная медицинская помощь осуществила выезды на 22 вызова относительно коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"В течение суток экстренная медицинская помощь осуществила выезды на 22 вызова относительно коронавирусной болезни и по результатам выездов 20 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - отметил Ляшко.

Он также сказал, что за минувшие сутки мобильные бригады осуществили 170 выездов для забора биологического материала, было отобрано 150 образцов, доставленных в вирусологическую лабораторию для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 138 новых случаев коронавирусной болезни, из них госпитализированы в учреждения здравоохранения 79 человек, в их числе 5 детей.

Всего в Украине на 10:00 3 апреля зарегистрировано 942 случая коронавирусной болезни, из которых в учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек, в том числе 25 детей. Искусственная вентиляция легких из всех 477 человек, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения, проводится 16 лицам с тяжелым течением коронавирусной болезни.

Полностью выздоровели от коронавируса 19 человек, 23 человека скончались, из них 3 - за минувшие сутки.

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