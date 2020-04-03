Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Украине

Будет предложено ограничить мобильность людей.

Министерство здравоохранения прогнозирует пиковый рост распространения коронавируса в Украине в ближайшее время, карантин предлагается усилить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас тщательно изучается ситуация в странах Европейского Союза.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

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