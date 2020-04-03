Единственная область в стране: на Николаевщине до сих пор не зарегистрировано коронавирус - ОГА
На территории Николаевской области по состоянию на вечер 2 апреля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусного заболевания.
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
За минувшие сутки к врачам обратились четыре человека с подозрением на COVID-19, троих из них госпитализировали в областной центр лечения инфекционных болезней, один находится на самоизоляции. Всего в инфекционном отделении находятся пять человек.
"Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 58 человека. На сегодня 5 проб в работе, по 2 лицам проводится повторное обследование. Всего с начала 2020 за медицинской помощью обратилось 60 человек с подозрением относительно заболевания COVID-19, из них 53 человека были госпитализированы", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в ОГА, с 16 марта был введен учет жителей региона, прибывших из-за границы и различными путями вернувшихся в места постоянного проживания.
"За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль соблюдения сроков и условий самоизоляции. Всего на учет было взято 1726 человек. На 22:00 02.04.2020 сняты с учета 617 лиц в связи с завершением сроков самоизоляции. Продолжается медико-санитарное наблюдение за 1109 лицами", - рассказали в оперативном штабе при главном санитарном врачи области.
Таким образом Николаевщина остается единственным регионом Украины, где до сих пор официально не зарегистрировали коронавирус.
Как сообщал УНИАН, всего в Украине уже подтверждено 897 случаев коронавируса, из них 22 - летальные.
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