Создан практический протокол, в котором учтен опыт стран, столкнувшихся с эпидемией, в частности, США, Китая, Великобритании и Кореи.

В Одессе медики разработали региональный протокол лечения COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила главный врач коммунального предприятия «Одесский областной центр социально значимых болезней» Светлана Есипенко. По ее словам, создан практический протокол, в котором учтен опыт стран, столкнувшихся с эпидемией, в частности, США, Китая, Великобритании и Кореи.

«Мы максимально учли лучшие практики стран, где были эпидемии. Приняли во внимание 59 исследований... Помощь в лечении не может базироваться на личном опыте каждого врача, она должна основываться на данных исследований доказательной медицины», - акцентировала Есипенко.

Она уточнила, что региональный протокол должны были разработать после национального, но приступили к его созданию еще в субботу, 28 марта.

Как рассказала Есипенко, представленная одесскими медиками схема лечения - сочетание, в том числе препаратов антиретровирусной группы и содержащие хинин. Предлагая несколько стратегий, специалисты основываются также на специфике других заболеваний определенной группы пациентов, например, гинекологических больных, страдающих от сердечных патологий и пр.

В своих наработках одесские специалисты не учитывали использование экспресс-тестов, так как имеет место много ложно-отрицательных результатов.

«Лучшая практика борьбы с COVID-19 – Германия, где вся диагностика основана на ПЦР-исследованиях», - отметила Есипенко.

Исходя из того, что от короновирусной инфекции в Украине погибли две роженицы, в группу разработчиков включена доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Светлана Галич, которая сообщила, что протокол должен пройти юридическое согласование. В перспективе в него будут вноситься дополнения, так как база данных о COVID-19 постоянно пополняется.

Предполагается, что на основе созданного протокола каждое медучреждение должно разработать собственный документ.

В инициативную группу разработчиков также вошли заведующий отделом стандартизации и контроля качества медицинской помощи санэпидслужбы Александр Постнов, кардиолог Александр Тимаков, кандидат медицинских наук, хирург Давид Шубладзе.