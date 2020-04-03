От нового коронавируса следует ожидать большие сюрпризы - врач-инфекционист

По словам врача, коронавирус COVID-19 сломал существующие представления о классических инфекционных процессах.

Через те, що новий коронавірус COVID-19 поки що мало вивчений, слід очікувати від нього великі сюрпризи.

Про це в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1 заявила інфекціоністка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська, передає ТСН.

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"Чітких наукових даних щодо нового коронавірусу немає. Існують тільки гіпотези, які будуть відмирати, виникати, тому що дуже багато невідомого про цей вірус. Він дуже мінливий. Він зламав наші уявлення про класичні інфекційні процеси. Для нас будуть великі сюрпризи. Ми ще будемо спостерігати за наслідками цього захворювання", - вважає лікар.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22:00 2 квітня в Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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