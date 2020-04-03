Украина заказала 20 тысяч тестов на коронавирус у отечественных производителей - Ляшко

По оценкам чиновников, этих тестов хватит для того, чтобы пройти пик заболевания.

Украина заказала 20 тысяч тестов на новый коронавирус у отечественных производителей.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает ТСН.

По его словам, на сегодня предусмотрено финансирование, что позволит со следующей недели закупать тест-системы в отечественного производителя.

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"МОЗ Украины использует изделия отечественного производителя. Таких производителей три. Институт молекулярной биологии, который разработал первую тест-систему, что, в первую очередь, рассчитана на проведение научных исследований. Врачам-практикам-вирусологам использовать ее в повседневной работе достаточно трудно. Поэтому отечественные производители используют разработки ученых и переводят в системное производство. Сегодня предусмотрено финансирование, что позволит нам со следующей недели закупать тест-системы в отечественного производителя и мы предварительно разместили заказ на два миллиона, то есть это будет 20 тысяч таких тест-систем, которые позволят провести 90-100 исследований по одной системе. В целом у отечественного производителя мы закупим 20000 тестов для двух миллионов пациентов", - рассказал он.

По оценкам чиновников, этих тестов хватит для того, чтобы пройти пик заболевания.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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