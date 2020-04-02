Минздрав: количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 897 человек

Летальных случаев 22. Выздоровели 19 человек - лабораторное исследование не выявило у них в организме вируса.

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