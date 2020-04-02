Минздрав: количество больных коронавирусом в Украине увеличилось до 897 человек
22:14, 02 апреля 2020Страна
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Летальных случаев 22. Выздоровели 19 человек - лабораторное исследование не выявило у них в организме вируса.
REUTERS
В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
Как отмечается, всего в Украине зафиксировано 22 летальных случая от COVID-19.
Всего 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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