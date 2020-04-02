На Волыни расследуют возможное заражение коронавирусом медработников

В медучреждении уже зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

На Волыни полицейские расследуют правонарушение, которое касается заражения медработников коронавирусной инфекцией.

Читайте такжеВ ВСУ зафиксировали второй случай заболевания COVID-19Как сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области со ссылкой на начальника управления Юрия Крошко, в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о двух фактах, ответственность за которые предусмотрена ст.325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Один из них касается заражения медработников коронавирусною инфекцией. Речь идет о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей должностными лицами управления здравоохранения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили УНИАН в управлении информационной политики и цифровой трансформации Волынской облгосадминистрации, за последние сутки в Луцкой городской клинической больнице, в отделении реанимации, еще три подтвержденных случая COVID-19. В целом в медучреждении – семь лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

«У 80-ти работников клинической больницы, которые могли быть контактными, отобрали материалы для выявления вируса», – сообщила заместитель председателя Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак.

Однако проверять всех без исключения работников, по ее словам, нецелесообразно.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на утро 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случаи коронавирусной болезни.