В Одессе количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 18 человек

Сегодня лабораторно подтверждены еще три случая инфицирования.

В Одессе увеличилось количество человек, заболевших коронавирусом. На данный момент подтверждено 18 случаев инфицирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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По его словам, сегодня лабораторно подтверждены еще три случая инфицирования. Заболели жители Одессы, состояние которых характеризуется как средней степени тяжести.

Один из них недавно вернулся из-за границы, двое заразились, не выезжая за пределы региона.

Таким образом, в Одессе диагноз COVID-19 подтвержден у 18 человек.

По его словам, сегодня в регион доставлено 3,5 тысячи ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты (очки и маски), приобретены 5 тыс. биозащитных костюмов и пр.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 апреля в Одессе COVID-19 диагностировали у 15 человек, в числе которых сотрудница мэрии Одессы и депутат Южненского городского совета.

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