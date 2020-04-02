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На Днепропетровщине подтверждены еще два случая COVID-19, инфицированных уже 12

20:27, 02 апреля 2020
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает в Telegram-канале Днепропетровский областной совет.

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Отмечается, что два новых инфицированных зафиксированы в городах Кривой Рог и Новомосковск.

В целом по области по состоянию на вечер 2 апреля насчитывается 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего зарегистрировано 100 подозрений.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 2 апреля зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

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