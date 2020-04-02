В ВСУ зафиксировали второй случай заболевания COVID-19

Заболел военнослужащий Киевского гарнизона, он находится на самоизоляции еще с 23 марта.

В Вооруженных силах Украины зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом военнослужащего.

Читайте такжеВ ВСУ случаев коронавируса не зафиксировано, на изоляции – 172 военных

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

«По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID19, вызванной коронавирусом SARS_CoV_2», - говорится в сообщении.

Так, у одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта были взяты образцы для исследования, по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.

Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы, говорится в сообщении.

Двое военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.

Сегодня стало известно о первом случае заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной новым коронавирусом.

Отмечалось, что в изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие трое суток – 72 человека.

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