В ВСУ зафиксировали второй случай заболевания COVID-19
В Вооруженных силах Украины зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом военнослужащего.
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Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
«По состоянию на 17:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID19, вызванной коронавирусом SARS_CoV_2», - говорится в сообщении.
Так, у одного из военнослужащих Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом, 30 марта были взяты образцы для исследования, по результатам теста подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.
Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он лечится в домашних условиях под наблюдением медицинской службы, говорится в сообщении.
Двое военнослужащих, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию.
Сегодня стало известно о первом случае заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной новым коронавирусом.
Отмечалось, что в изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 140 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие трое суток – 72 человека.
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