В Виннице от коронавируса выздоровел первый пациент

Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы.

В Виннице выздоровел первый пациент с COVID-19.

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Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на своей странице в Facebook.

«Хорошая новость - у нас в Виннице есть первый пациент с COVID-19, который выздоровел. Его выписали из 1-й городской больницы. ПЦР-тест показал отрицательный результат», - заявил он.

По словам мэра, выздоровел 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. «Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции», - отметил Моргунов.

Он выразил благодарность врачам за профессионализм, на которых в условиях пандемии возлагается огромная ответственность.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

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