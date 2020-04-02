В Виннице от коронавируса выздоровел первый пациент
В Виннице выздоровел первый пациент с COVID-19.
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Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на своей странице в Facebook.
«Хорошая новость - у нас в Виннице есть первый пациент с COVID-19, который выздоровел. Его выписали из 1-й городской больницы. ПЦР-тест показал отрицательный результат», - заявил он.
По словам мэра, выздоровел 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. «Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции», - отметил Моргунов.
Он выразил благодарность врачам за профессионализм, на которых в условиях пандемии возлагается огромная ответственность.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
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